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Коммерческая недвижимость в Хайдушамшон, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Хайдушамшон, Венгрия
Коммерческая
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 5 200 м²
€4,47 млн
Коммерческая в Хайдушамшон, Венгрия
Коммерческая
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 945 м²
€501,931
Realting.com
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