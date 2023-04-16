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Купить коммерческую недвижимость в Hajduhadhazi jaras, Венгрия

Теглаш
2
2 объекта найдено
Коммерческаяв Теглаш, Венгрия
Коммерческая
Теглаш, Венгрия
1 194 м²
€ 556,682
Коммерческаяв Теглаш, Венгрия
Коммерческая
Теглаш, Венгрия
457 м²
€ 90,776
Блест, продается возле главной дороги 4, здания, которое можно сразу завладеть, 457 кв.м, ра…

Параметры недвижимости в Hajduhadhazi jaras, Венгрия

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