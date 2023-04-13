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Купить инвестиционная недвижимость в медье Хайду-Бихар, Венгрия

Debreceni jaras
3
Дебрецен
3
Hajduboeszoermenyi jaras
1
Хайдубёсёрмень
1
Инвестиционная В архив
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4 объекта найдено
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
850 м²
€ 580,826
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
1 660 м²
€ 1,056,047
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
2 044 м²
€ 611,626
Инвестиционная 8 ванныхв Хайдубёсёрмень, Венгрия
Инвестиционная 8 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
8 ванных комнат 715 м²
€ 710,192

Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия

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