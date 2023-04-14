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Купить коммерческую недвижимость в Дьёр, Венгрия

17 объектов найдено
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
52 м²
€ 119,595
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
650 м²
€ 584,688
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
250 м²
€ 704,283
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
210 м²
€ 241,848
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
22 м²
€ 34,550
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 504,958
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
220 м²
€ 146,172
Коммерческая 1 ваннаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Gyori jaras, Венгрия
1 ванных комнат 21 370 м²
€ 3,587,858
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
275 м²
€ 438,250
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
400 м²
€ 510,273
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
750 м²
€ 438,516
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
110 м²
€ 119,595
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
35 м²
€ 21,793
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
3 300 м²
€ 1,063,069
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
500 м²
€ 409,282
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 524,478
Мы предлагаем отличную возможность для инвесторов . Первый и верхний этажи, площадь 1000 м2…
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
353 м²
€ 109,664
ПРОХЛАДНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Я предлагаю семейный дом на острове Дьёр для sale.under дом полный …

Параметры недвижимости в Дьёр, Венгрия

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