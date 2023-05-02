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Коммерческая недвижимость в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

Дьёндьёш
9
11 объектов найдено
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
360 м²
€ 295,211
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
140 м²
€ 238,584
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
3 937 м²
€ 2,522,711
Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
9 660 м²
€ 1,744,428
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
9 660 м²
€ 1,744,428
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
500 м²
€ 797,069
Коммерческая в Matraszentimre, Венгрия
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
420 м²
€ 711,190
Инвестиционная в Atkar, Венгрия
Инвестиционная
Atkar, Венгрия
900 м²
€ 115,401
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
350 м²
€ 388,299
В историческом центре города, украшенном бисером, рядом с рынком продается офисный магазин-р…
Офис в Дьёндьёш, Венгрия
Офис
Дьёндьёш, Венгрия
283 м²
€ 207,179
INTO INVESTORS' ATTENTION! In Gyöngyös downtown salesman it 10 offices and it technikai(szer…
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
1 964 м²
€ 276,238
В историческом винодельческом регионе Матраалья, между жемчугом и Матрафюредом, 24. с. Рядом…
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