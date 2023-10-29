Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Дьёндьёш
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Дьёндьёш, Венгрия

коммерческая недвижимость
10
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Ujszilvas, Венгрия
Коммерческая
Ujszilvas, Венгрия
Площадь 395 м²
€83,362
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 480 м²
€169,328
Коммерческая в Чабрендек, Венгрия
Коммерческая
Чабрендек, Венгрия
Площадь 600 м²
€51,840
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 82 м²
€145,883
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 823 м²
€599,162
Коммерческая в Letavertes, Венгрия
Коммерческая
Letavertes, Венгрия
Площадь 474 м²
€260,245
Коммерческая 1 ванная в Будапешт, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 706 м²
€1,25 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 54 м²
Вы хотите купить офис в районе 11? Тогда ты нашел его! Для инвесторов и владельцев офисов. …
€150,572
Коммерческая в Шарбогард, Венгрия
Коммерческая
Шарбогард, Венгрия
Площадь 140 м²
€90,916
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 147 м²
€494,960
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 13 м²
€136,765
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 53 м²
На продажу предложение с уличным и придворным входом, 53 нм, цокольные магазины. Kelenföld …
€107,471
Realting.com
Перейти