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Коммерческая недвижимость в Дьёндьёш, Венгрия

9 объектов найдено
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
360 м²
€ 292,163
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
140 м²
€ 236,121
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
3 937 м²
€ 2,496,664
Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
9 660 м²
€ 1,726,417
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
9 660 м²
€ 1,726,417
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
500 м²
€ 788,840
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
350 м²
€ 388,326
В историческом центре города, украшенном бисером, рядом с рынком продается офисный магазин-р…
Офис в Дьёндьёш, Венгрия
Офис
Дьёндьёш, Венгрия
283 м²
€ 207,193
INTO INVESTORS' ATTENTION! In Gyöngyös downtown salesman it 10 offices and it technikai(szer…
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
1 964 м²
€ 276,257
В историческом винодельческом регионе Матраалья, между жемчугом и Матрафюредом, 24. с. Рядом…
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