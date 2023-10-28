Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Дьёмрё
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Дьёмрё, Венгрия

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 339 м²
€2,60 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 220 м²
€389,976
Коммерческая в Венгрия
Коммерческая
Венгрия
Площадь 76 м²
€135,423
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
Березовая ратуша, в центре города, на площади 1856 кв.м, магазины и кладовые площадью 800 кв…
€417,381
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 611 м²
€1,60 млн
Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 75 м²
€203,194
Коммерческая в Фот, Венгрия
Коммерческая
Фот, Венгрия
Площадь 500 м²
€521,961
Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 120 м²
€195,118
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 320 м²
€286,556
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 111 м²
In an old street (close to Hajós utcához) a selling basement shop. With a minimal investmen…
€94,595
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 459 м²
€1,04 млн
Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 3 511 м²
€2,11 млн
Realting.com
Перейти