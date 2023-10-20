Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Северный Альфёльд
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Северный Альфёльд, Венгрия

коммерческая недвижимость
307
офисы
22
инвестиционная недвижимость
8
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 778 м²
Продается в центре Кишкунфеледьхаза. ОТЛИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 778 кв.м., разделенные на несколько…
€379,239
Коммерческая 1 ванная в Эрд, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
€647,757
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 82 м²
€194,068
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 331 м²
€334,243
Коммерческая в Hevizgyoerk, Венгрия
Коммерческая
Hevizgyoerk, Венгрия
Площадь 187 м²
Для описания на английском, пожалуйста, позвоните
€169,861
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 60 м²
€204,691
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью в Szolnoki jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 205 м²
In the downtown of Szolnok, on 417 nm plots, 200 nm ones, from more rooms standing, with a c…
€101,369
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 7 032 м²
€1,63 млн
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
Продается новый магазин площадью 500 м2 в зоне интенсивного пешеходного и автомобильного дви…
€833,224
Коммерческая в Шольт, Венгрия
Коммерческая
Шольт, Венгрия
Площадь 572 м²
€220,237
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 99 м²
3 IN 1 ИЩЕТ КРЕАТИВНЫЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ ТУЛАДОНОЗИРОВАННЫЙ ТРИ БЕЗУМНЫХ ДЕЙСТВИЯ НА ЦЕНЕ VIII…
€108,818
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 124 м²
БАР РАБОТАЕТ В ПАРТИИ ПРОДАВЦА КВАРТАЛОВ! За вложение отлично! В Будапеште 7.kerületben 2 …
€166,961
Realting.com
Перейти