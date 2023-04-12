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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость в Северный Альфёльд, Венгрия
Северная Венгрия
4
Северный Альфёльд
4
Южный Альфёльд
4
Debreceni jaras
3
Kecskemeti jaras
3
Дебрецен
3
Кечкемет
3
Gyoengyoesi jaras
2
Bajai jaras
1
Hajduboeszoermenyi jaras
1
Szerencsi jaras
1
Байя
1
Дьёндьёш
1
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12 объектов найдено
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Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
850 м²
€ 585,138
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
1 660 м²
€ 1,063,888
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
2 044 м²
€ 609,076
Инвестиционная 8 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
8 ванных комнат
715 м²
€ 715,465
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
422 м²
€ 199,479
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 611,735
In Kecskemét, next to the new Mercedes factory a 7030qm industrial field for sale. It has a …
Инвестиционная
Тактахаркань, Венгрия
16 049 м²
€ 797,916
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
9 660 м²
€ 1,728,818
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
481 м²
€ 414,916
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 300 м²
€ 1,276,665
Инвестиционная
Байя, Венгрия
34 363 м²
€ 5,319,439
Инвестиционная
Atkar, Венгрия
900 м²
€ 114,368
Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия
недорогая
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