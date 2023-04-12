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Купить отель в Северный Альфёльд, Венгрия

Miskolci jaras
1
Мишкольц
1
Северная Венгрия
1
Отель В архив
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1 объект найдено
Отельв Miskolci jaras, Венгрия
Отель
Miskolci jaras, Венгрия
860 м²
€ 1,100,000
На продажу выст…

Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия

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