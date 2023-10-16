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Realting.com
Коммерческая
Венгрия
Gödöllő Regional Unit
Коммерческая недвижимость в Goedoello Regional Unit, Венгрия
Киштарча
7
Гёдёллё
4
Veresegyhaz
3
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17 объектов найдено
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Коммерческая
Киштарча, Венгрия
1 350 м²
€1,04 млн
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Коммерческая
Киштарча, Венгрия
475 м²
€732,898
Рекомендовать
Инвестиционная
Veresegyhaz, Венгрия
200 м²
€228,870
Рекомендовать
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
2 611 м²
Продается в Надьтарче (Nagytárcsa), на перекрестке автомагистрали M0, легкодоступное место, …
€3,77 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Veresegyhaz, Венгрия
375 м²
Если у вас есть план, но нет места для него, сейчас есть много возможностей для различных ин…
€1,41 млн
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Коммерческая
Киштарча, Венгрия
272 м²
€383,164
Рекомендовать
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
827 м²
Продажа: Промышленное здание с большим диском, построенное в 2015 году, со стальным каркасом…
€1,42 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Veresegyhaz, Венгрия
183 м²
€306,846
Рекомендовать
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
2 464 м²
€2,96 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Гёдёллё, Венгрия
200 м²
Для английского надписи, пожалуйста, позвоните
€193,390
Рекомендовать
Коммерческая
Гёдёллё, Венгрия
394 м²
€591,461
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Коммерческая
Керепеш, Венгрия
100 м²
For English description please call
€116,034
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Коммерческая
Киштарча, Венгрия
137 м²
€332,631
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Коммерческая 1 ванная
Пецель, Венгрия
1
796 м²
€450,000
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Коммерческая
Гёдёллё, Венгрия
206 м²
€226,298
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Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Керепеш, Венгрия
120 м²
Продавец птичьего трезубца - это магазины площадью 120 квадратных метров в самой оживленной …
€86,147
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Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Гёдёллё, Венгрия
372 м²
ПОСЛЕДНЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ В ЭТОЙ СРЕДЕ со 100% НАСТРОЙКОЙ!Продается в центре Гёдёллё рядом с рын…
€503,922
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