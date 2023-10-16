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Коммерческая недвижимость в Goedoello Regional Unit, Венгрия

Киштарча
7
Гёдёллё
4
Veresegyhaz
3
17 объектов найдено
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 1 350 м²
€1,04 млн
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 475 м²
€732,898
Инвестиционная в Veresegyhaz, Венгрия
Инвестиционная
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 200 м²
€228,870
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 2 611 м²
Продается в Надьтарче (Nagytárcsa), на перекрестке автомагистрали M0, легкодоступное место, …
€3,77 млн
Коммерческая в Veresegyhaz, Венгрия
Коммерческая
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 375 м²
Если у вас есть план, но нет места для него, сейчас есть много возможностей для различных ин…
€1,41 млн
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 272 м²
€383,164
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 827 м²
Продажа: Промышленное здание с большим диском, построенное в 2015 году, со стальным каркасом…
€1,42 млн
Коммерческая в Veresegyhaz, Венгрия
Коммерческая
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 183 м²
€306,846
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 2 464 м²
€2,96 млн
Коммерческая в Гёдёллё, Венгрия
Коммерческая
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 200 м²
Для английского надписи, пожалуйста, позвоните
€193,390
Коммерческая в Гёдёллё, Венгрия
Коммерческая
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 394 м²
€591,461
Коммерческая в Керепеш, Венгрия
Коммерческая
Керепеш, Венгрия
Площадь 100 м²
For English description please call
€116,034
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 137 м²
€332,631
Коммерческая 1 ванная в Пецель, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Пецель, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 796 м²
€450,000
Коммерческая в Гёдёллё, Венгрия
Коммерческая
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 206 м²
€226,298
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Керепеш, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Керепеш, Венгрия
Площадь 120 м²
Продавец птичьего трезубца - это магазины площадью 120 квадратных метров в самой оживленной …
€86,147
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Гёдёллё, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 372 м²
ПОСЛЕДНЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ В ЭТОЙ СРЕДЕ со 100% НАСТРОЙКОЙ!Продается в центре Гёдёллё рядом с рын…
€503,922
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