Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Хевеш
  5. Fuezesabonyi jaras

Купить коммерческую недвижимость в Fuezesabonyi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческаяв Шаруд, Венгрия
Коммерческая
Шаруд, Венгрия
2 970 м²
€ 1,723,063

Параметры недвижимости в Fuezesabonyi jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти