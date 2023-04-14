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Купить коммерческую недвижимость в Fonyodi jaras, Венгрия

Balatonlelle
1
Балатонглар
1
7 объектов найдено
Коммерческаяв Ordacsehi, Венгрия
Коммерческая
Ordacsehi, Венгрия
1 000 м²
€ 369,417
Коммерческаяв Somogytur, Венгрия
Коммерческая
Somogytur, Венгрия
350 м²
€ 225,902
Коммерческаяв Балатонглар, Венгрия
Коммерческая
Балатонглар, Венгрия
661 м²
€ 1,060,411
Коммерческаяв Somogytur, Венгрия
Коммерческая
Somogytur, Венгрия
4 055 м²
€ 26,481
Коммерческаяв Balatonfenyves, Венгрия
Коммерческая
Balatonfenyves, Венгрия
430 м²
€ 692,796
Инвестиционнаяв Balatonfenyves, Венгрия
Инвестиционная
Balatonfenyves, Венгрия
440 м²
€ 1,036,492
Коммерческая 1 ваннаяв Balatonlelle, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат 470 м²
€ 1,195,953

Параметры недвижимости в Fonyodi jaras, Венгрия

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