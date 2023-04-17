Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Дьёр-Мошон-Шопрон
  5. Soproni jaras
  6. Фертёд

Купить коммерческую недвижимость в Фертёд, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческаяв Фертёд, Венгрия
Коммерческая
Фертёд, Венгрия
257 м²
€ 185,561
A currently operating car service located on an area of ​​2,630 m2 in the central location o…
Realting.com
Перейти