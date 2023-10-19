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Продажа офисных помещений в медье Фейер, Венгрия

коммерческая недвижимость
35
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3 объекта найдено
Офис с парковкой, с transformable rooms, с Very good brightness в Дьюро, Венгрия
Офис с парковкой, с transformable rooms, с Very good brightness
Дьюро, Венгрия
Площадь 297 м²
Около 300 квадратных метров, мы рекомендуем 2 уровня, здания будут обновлены для продажи, на…
€155,233
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kajaszo, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kajaszo, Венгрия
Площадь 320 м²
Investors attention!! 3232 nm of industrial area, 320nm show together with a hall salesman, …
€176,727
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 560 м²
Один на 1946 M2 склады, продаваемые рядом с Видеотон Ипари Парк на Sékesfehérvár 327 M2 офис…
€429,876
Realting.com
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