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Инвестиционная недвижимость в медье Фейер, Венгрия

коммерческая недвижимость
35
офисы
3
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Эрчи, Венгрия
Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
Площадь 2 100 м²
€767,311
Инвестиционная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
-
€18,205
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