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Realting.com
Коммерческая
Венгрия
медье Фейер
Коммерческая недвижимость в медье Фейер, Венгрия
Szekesfehervari jaras
15
Секешфехервар
13
Dunaujvarosi jaras
8
Дунауйварош
6
Bicskei jaras
4
Martonvasari jaras
4
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35 объектов найдено
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Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
610 м²
€307,694
Рекомендовать
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
190 м²
€366,975
Рекомендовать
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
144 м²
€277,156
Рекомендовать
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
500 м²
€230,706
Рекомендовать
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
160 м²
€307,951
Рекомендовать
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
500 м²
€968,707
Рекомендовать
Коммерческая
Этьек, Венгрия
220 м²
€736,516
Рекомендовать
Коммерческая
Шарбогард, Венгрия
140 м²
€89,562
Рекомендовать
Коммерческая
Tordas, Венгрия
227 м²
€184,770
Рекомендовать
Коммерческая
Velence, Венгрия
2 400 м²
€1,90 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Бичке, Венгрия
410 м²
€513,251
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Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
2 100 м²
€767,311
Рекомендовать
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
489 м²
€455,129
Рекомендовать
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
145 м²
-
€18,205
Рекомендовать
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
85 м²
€85,876
Рекомендовать
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
85 м²
€85,876
Рекомендовать
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
170 м²
€169,476
Рекомендовать
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 902 м²
€3,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Ловашберень, Венгрия
2 500 м²
€1,53 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
92 м²
€38,283
Рекомендовать
Коммерческая
Пуставам, Венгрия
216 м²
€85,970
Рекомендовать
Коммерческая
Perkata, Венгрия
9 000 м²
€2,21 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Urhida, Венгрия
10 000 м²
€20,530
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Many, Венгрия
800 м²
Непровержимое предложение!!! Продажа пекарни и помещения!Предлагаю на продажу этот участок п…
€278,188
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szekesfehervari jaras, Венгрия
150 м²
€99,452
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szekesfehervari jaras, Венгрия
500 м²
Продается новый магазин площадью 500 м2 в зоне интенсивного пешеходного и автомобильного дви…
€834,289
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szekesfehervari jaras, Венгрия
135 м²
Центр города - новый магазин, 135 м2, на его сильном пешеходе и часть с автомобильным движен…
€225,258
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Шарбогард, Венгрия
60 м²
In the absolute central part of SÁRBOGÁRD, a shop with excellent facilities is for sale. The…
€83,587
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Офис с парковкой, с transformable rooms, с Very good brightness
Дьюро, Венгрия
297 м²
Около 300 квадратных метров, мы рекомендуем 2 уровня, здания будут обновлены для продажи, на…
€155,233
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kajaszo, Венгрия
320 м²
Investors attention!! 3232 nm of industrial area, 320nm show together with a hall salesman, …
€176,727
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