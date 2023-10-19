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Коммерческая недвижимость в медье Фейер, Венгрия

Szekesfehervari jaras
15
Секешфехервар
13
Dunaujvarosi jaras
8
Дунауйварош
6
Bicskei jaras
4
Martonvasari jaras
4
35 объектов найдено
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 610 м²
€307,694
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 190 м²
€366,975
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 144 м²
€277,156
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€230,706
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 160 м²
€307,951
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€968,707
Коммерческая в Этьек, Венгрия
Коммерческая
Этьек, Венгрия
Площадь 220 м²
€736,516
Коммерческая в Шарбогард, Венгрия
Коммерческая
Шарбогард, Венгрия
Площадь 140 м²
€89,562
Коммерческая в Tordas, Венгрия
Коммерческая
Tordas, Венгрия
Площадь 227 м²
€184,770
Коммерческая в Velence, Венгрия
Коммерческая
Velence, Венгрия
Площадь 2 400 м²
€1,90 млн
Коммерческая в Бичке, Венгрия
Коммерческая
Бичке, Венгрия
Площадь 410 м²
€513,251
Инвестиционная в Эрчи, Венгрия
Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
Площадь 2 100 м²
€767,311
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 489 м²
€455,129
Инвестиционная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
-
€18,205
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 85 м²
€85,876
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 85 м²
€85,876
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 170 м²
€169,476
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 3 902 м²
€3,20 млн
Коммерческая в Ловашберень, Венгрия
Коммерческая
Ловашберень, Венгрия
Площадь 2 500 м²
€1,53 млн
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 92 м²
€38,283
Коммерческая в Пуставам, Венгрия
Коммерческая
Пуставам, Венгрия
Площадь 216 м²
€85,970
Коммерческая в Perkata, Венгрия
Коммерческая
Perkata, Венгрия
Площадь 9 000 м²
€2,21 млн
Коммерческая в Urhida, Венгрия
Коммерческая
Urhida, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€20,530
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Many, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Many, Венгрия
Площадь 800 м²
Непровержимое предложение!!! Продажа пекарни и помещения!Предлагаю на продажу этот участок п…
€278,188
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 150 м²
€99,452
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
Продается новый магазин площадью 500 м2 в зоне интенсивного пешеходного и автомобильного дви…
€834,289
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 135 м²
Центр города - новый магазин, 135 м2, на его сильном пешеходе и часть с автомобильным движен…
€225,258
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Шарбогард, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Шарбогард, Венгрия
Площадь 60 м²
In the absolute central part of SÁRBOGÁRD, a shop with excellent facilities is for sale. The…
€83,587
Офис с парковкой, с transformable rooms, с Very good brightness в Дьюро, Венгрия
Офис с парковкой, с transformable rooms, с Very good brightness
Дьюро, Венгрия
Площадь 297 м²
Около 300 квадратных метров, мы рекомендуем 2 уровня, здания будут обновлены для продажи, на…
€155,233
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kajaszo, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kajaszo, Венгрия
Площадь 320 м²
Investors attention!! 3232 nm of industrial area, 320nm show together with a hall salesman, …
€176,727

Типы недвижимости в медье Фейер

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