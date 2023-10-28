Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Esztergomi jaras
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Esztergomi jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
12
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 33 м²
€46,891
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 809 м²
€414,203
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 210 м²
€937,818
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 14 м²
€17,975
Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 800 м²
€1,04 млн
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 380 м²
XXIII. район, линия розничной торговли Soroksár Hévíz с 2 квартирами, с большим количеством …
€538,926
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 500 м²
€773,700
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 611 м²
€1,60 млн
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 18 м²
€49,586
Коммерческая в Ревфюлёп, Венгрия
Коммерческая
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€1,11 млн
Коммерческая в Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 800 м²
€417,308
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 78 м²
Exclusive beauty parlour in the downtown ! Széchenyi Residence-ben salesman these 78 M2 one…
€169,282
Realting.com
Перейти