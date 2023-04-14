Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Esztergomi jaras
Купить коммерческую недвижимость в Esztergomi jaras, Венгрия
Эстергом
11
Дорог
2
Лабатлан
1
Очистить
16 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
240 м²
€ 454,731
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
600 м²
€ 1,013,782
Коммерческая
Дорог, Венгрия
942 м²
€ 561,726
Request our VIDEO presentation by email! Business center is for sale in a popular location …
Коммерческая
Лабатлан, Венгрия
398 м²
€ 422,570
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
75 м²
€ 72,222
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
3 360 м²
€ 3,470,000
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
1 086 м²
€ 508,229
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
547 м²
€ 264,814
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
2 450 м²
€ 3,183,116
Коммерческая
Токод, Венгрия
604 м²
€ 292,344
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
545 м²
€ 1,395,278
Коммерческая 1 ванная
Дорог, Венгрия
1 ванных комнат
174 м²
€ 150,000
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
447 м²
€ 220,664
Odd investment lehetősség into Esztergom centre!salesman in Kossuth Lajos utcában, onto 3 mi…
Коммерческая
Annavoelgy, Венгрия
606 м²
€ 88,933
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
70 м²
€ 79,735
БИЗНЕС НА ПРОДАЖУ !!! В центре Эстергома продается кирпичная недвижимость площадью 70 кв.м…
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
180 м²
€ 82,019
180-нанометровые магазины, разделенные на две части, продаются в Эстергоме В настоящее вр…
Параметры недвижимости в Esztergomi jaras, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты