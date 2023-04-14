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Купить коммерческую недвижимость в Esztergomi jaras, Венгрия

Эстергом
11
Дорог
2
Лабатлан
1
16 объектов найдено
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
240 м²
€ 454,731
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
600 м²
€ 1,013,782
Коммерческаяв Дорог, Венгрия
Коммерческая
Дорог, Венгрия
942 м²
€ 561,726
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Коммерческаяв Лабатлан, Венгрия
Коммерческая
Лабатлан, Венгрия
398 м²
€ 422,570
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
75 м²
€ 72,222
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
3 360 м²
€ 3,470,000
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
1 086 м²
€ 508,229
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
547 м²
€ 264,814
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
2 450 м²
€ 3,183,116
Коммерческаяв Токод, Венгрия
Коммерческая
Токод, Венгрия
604 м²
€ 292,344
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
545 м²
€ 1,395,278
Коммерческая 1 ваннаяв Дорог, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Дорог, Венгрия
1 ванных комнат 174 м²
€ 150,000
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
447 м²
€ 220,664
Odd investment lehetősség into Esztergom centre!salesman in Kossuth Lajos utcában, onto 3 mi…
Коммерческаяв Annavoelgy, Венгрия
Коммерческая
Annavoelgy, Венгрия
606 м²
€ 88,933
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
70 м²
€ 79,735
БИЗНЕС НА ПРОДАЖУ !!! В центре Эстергома продается кирпичная недвижимость площадью 70 кв.м…
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
180 м²
€ 82,019
180-нанометровые магазины, разделенные на две части, продаются в Эстергоме В настоящее вр…

Параметры недвижимости в Esztergomi jaras, Венгрия

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