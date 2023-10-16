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Коммерческая недвижимость в Erdi jaras, Венгрия

Тёрёкбалинт
9
Эрд
5
14 объектов найдено
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 330 м²
€822,646
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 182 м²
€308,331
Коммерческая 12 ванных в Эрд, Венгрия
Коммерческая 12 ванных
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 580 м²
3-storey, NEW BUILT apartment building with 6-10 apartments for sale, 580 sqm floor area + t…
€1,14 млн
Коммерческая в Эрд, Венгрия
Коммерческая
Эрд, Венгрия
Площадь 220 м²
€167,605
Инвестиционная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Инвестиционная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 553 м²
€1,10 млн
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 42 м²
€43,202
Коммерческая 2 ванных в Эрд, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€92,569
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 425 м²
€23,144
Коммерческая 1 ванная в Эрд, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
€644,634
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 785 м²
€3,34 млн
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€5,00 млн
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 180 м²
€2,52 млн
Коммерческая 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 800 м²
€2,15 млн
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Эрд, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Эрд, Венгрия
Площадь 5 522 м²
В центре Érd продавец он 5522m2-es автозаправочная станция, лежащая на участке, с магазином,…
€2,88 млн
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