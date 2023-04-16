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Купить коммерческую недвижимость в Эгер, Венгрия

5 объектов найдено
Коммерческаяв Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
19 м²
€ 47,419
Коммерческаяв Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
940 м²
€ 987,000
Коммерческаяв Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
87 м²
€ 17,229
Коммерческаяв Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
286 м²
€ 371,082
Коммерческаяв Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
350 м²
€ 357,829

Параметры недвижимости в Эгер, Венгрия

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