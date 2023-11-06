Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Дунаваршань
  5. Магазины

Магазины в Дунаваршань, Венгрия

коммерческая недвижимость
6
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 279 м²
€532,590
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 700 м²
Гарантированный, долгосрочный вариант. 56 гаражных мест с арендатором 6 контейнеров 3 моторн…
€1,04 млн
Инвестиционная в Дабаш, Венгрия
Инвестиционная
Дабаш, Венгрия
Площадь 691 м²
€184,471
Коммерческая в Гёдёллё, Венгрия
Коммерческая
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 394 м²
€606,204
Коммерческая 1 ванная в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Debreceni jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 221 м²
€237,247
Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 245 м²
€224,032
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 350 м²
В историческом центре города, украшенном бисером, рядом с рынком продается офисный магазин-р…
€397,134
Коммерческая в Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 339 м²
€2,62 млн
Коммерческая в Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
Площадь 80 м²
€60,357
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 66 м²
4 * Городской бизнес-отель в центре Будапешта Отель расположен рядом с крупнейшим проектом …
€6,90 млн
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 170 м²
Район I В районе Замка, организованном кондоминиуме, продается широкий спектр возможностей д…
€176,342
Коммерческая в Oermenyes, Венгрия
Коммерческая
Oermenyes, Венгрия
Площадь 463 м²
€118,605
Realting.com
Перейти