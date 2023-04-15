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Купить коммерческую недвижимость в Дунаваршань, Венгрия

5 объектов найдено
Коммерческаяв Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
800 м²
€ 529,831
Коммерческаяв Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
350 м²
€ 396,708
Коммерческаяв Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
640 м²
€ 1,703,979
Коммерческаяв Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
48 000 м²
€ 2,000,000
Коммерческаяв Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
680 м²
€ 865,302
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