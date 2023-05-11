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Коммерческая недвижимость в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

Дунауйварош
10
13 объектов найдено
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 54 м²
€ 110,111
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 44 м²
€ 99,612
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 15 м²
€ 13,999
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 19 м²
€ 11,576
Коммерческая в Адонь, Венгрия
Коммерческая
Адонь, Венгрия
Площадь 130 м²
€ 134,583
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 85 м²
€ 88,897
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 85 м²
€ 88,897
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 170 м²
€ 177,793
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 92 м²
€ 39,629
Коммерческая в Perkata, Венгрия
Коммерческая
Perkata, Венгрия
Площадь 9 000 м²
€ 2,288,375
Коммерческая 1 ванная в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Дунауйварош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 393 м²
€ 239,606
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 360 м²
€ 97,871
Коммерческая в Надьвеньим, Венгрия
Коммерческая
Надьвеньим, Венгрия
Площадь 1 307 м²
€ 227,982
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