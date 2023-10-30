Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Дунакеси
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Дунакеси, Венгрия

коммерческая недвижимость
8
Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Poroszlo, Венгрия
Коммерческая
Poroszlo, Венгрия
Площадь 520 м²
€138,170
Коммерческая в Венгрия
Коммерческая
Венгрия
Площадь 78 м²
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! В 7-м округе, на улице Чсенгери, ближе к Доб-стрит, на листе недвижимо…
€111,796
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 000 м²
€4,50 млн
Коммерческая в Бюкжерц, Венгрия
Коммерческая
Бюкжерц, Венгрия
Площадь 825 м²
An iconic hotel inn in the mountains is for sale in Bükkzsérc, at the southern foot of the B…
€338,907
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 13 м²
€17,988
Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 150 м²
€98,766
Коммерческая в Дёмшёд, Венгрия
Коммерческая
Дёмшёд, Венгрия
Площадь 192 м²
€169,193
Коммерческая 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 800 м²
€2,15 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 750 м²
€779,486
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 87 м²
Березовая ратуша, в абсолютном центре города, 87 кв.м., продается с террасой 15 кв.м. Магази…
€102,554
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 112 м²
€169,388
Коммерческая в Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
Площадь 432 м²
€573,314
Realting.com
Перейти