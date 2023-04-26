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13 объектов найдено
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Коммерческая
Фот, Венгрия
400 м²
€ 937,438
В FÓT 400 кв.м. ФАКТОРИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯДОМ - рядом с автомагистралями M2, M0…
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
400 м²
€ 723,166
Коммерческая
Csomad, Венгрия
792 м²
€ 658,437
Коммерческая
Гёд, Венгрия
120 м²
€ 120,528
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
63 м²
€ 124,944
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
499 м²
€ 658,437
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
220 м²
€ 409,870
Коммерческая
Гёд, Венгрия
4 750 м²
€ 1,665,924
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
738 м²
€ 790,653
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
110 м²
€ 224,768
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
710 м²
€ 1,000,000
Мы продаем офисную и складскую недвижимость в центре Дунакези, на севере до Будапешта. Здани…
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
800 м²
€ 664,713
На центральной части Дунакеши, прямо рядом с 2 главной дороги, коммивояжер 1026 нм были осно…
Коммерческая
Фот, Венгрия
61 м²
€ 88,552
Магазин на продажу или офис с новым зданием в доме, центр Fót. Проходной: 2020 год. 12. снег…
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