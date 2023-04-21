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Коммерческая недвижимость в Дунакеси, Венгрия

8 объектов найдено
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
400 м²
€ 717,127
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
63 м²
€ 125,497
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
499 м²
€ 661,350
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
220 м²
€ 411,684
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
738 м²
€ 794,152
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
110 м²
€ 225,762
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
710 м²
€ 1,000,000
Мы продаем офисную и складскую недвижимость в центре Дунакези, на севере до Будапешта. Здани…
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
800 м²
€ 665,320
На центральной части Дунакеши, прямо рядом с 2 главной дороги, коммивояжер 1026 нм были осно…
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