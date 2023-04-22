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Коммерческая недвижимость в Dombovari jaras, Венгрия

Домбовар
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3 объекта найдено
Коммерческая в Домбовар, Венгрия
Коммерческая
Домбовар, Венгрия
779 м²
€ 1,051,244
Коммерческая в Kaposszekcso, Венгрия
Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
650 м²
€ 162,034
Коммерческая в Kaposszekcso, Венгрия
Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
4 200 м²
€ 197,602
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