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Коммерческая недвижимость в Derecskei jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Шаранд, Венгрия
Коммерческая
Шаранд, Венгрия
Площадь 320 м²
€ 564,440
Коммерческая в Хоссупайи, Венгрия
Коммерческая
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 250 м²
€ 120,924
Коммерческая в Letavertes, Венгрия
Коммерческая
Letavertes, Венгрия
Площадь 474 м²
€ 268,512
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