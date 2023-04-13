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Купить инвестиционная недвижимость в Дебрецен, Венгрия

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3 объекта найдено
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
850 м²
€ 580,826
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
1 660 м²
€ 1,056,047
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
2 044 м²
€ 611,626

Параметры недвижимости в Дебрецен, Венгрия

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