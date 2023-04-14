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Купить отель в Dabasi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Отельв Инарч, Венгрия
Отель
Инарч, Венгрия
2 437 м²
€ 5,500,000
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…

Параметры недвижимости в Dabasi jaras, Венгрия

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