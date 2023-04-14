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Купить коммерческую недвижимость в Dabasi jaras, Венгрия

Дабаш
1
Эркень
1
19 объектов найдено
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
387 м²
€ 801,257
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
32 м²
€ 78,790
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
180 м²
€ 333,590
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
76 м²
€ 138,591
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
39 м²
€ 0
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
78 м²
€ 114,580
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! В 7-м округе, на улице Чсенгери, ближе к Доб-стрит, на листе недвижимо…
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
33 м²
€ 0
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
66 м²
€ 0
Коммерческая 2 ванныхв Эркень, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Эркень, Венгрия
2 ванных комнат 140 м²
€ 119,921
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
27 м²
€ 0
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
26 м²
€ 0
!! Энергосберегающий электрический котел заботится о отоплении, недорогой!! Я предлагаю на п…
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
180 м²
€ 186,960
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
1 700 м²
€ 1,655,930
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
187 м²
€ 667,714
Коммерческаяв Дабаш, Венгрия
Коммерческая
Дабаш, Венгрия
130 м²
€ 141,555
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
38 м²
€ 0
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
500 м²
€ 270,000
Отельв Инарч, Венгрия
Отель
Инарч, Венгрия
2 437 м²
€ 5,500,000
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…
Коммерческаяв Hernad, Венгрия
Коммерческая
Hernad, Венгрия
700 м²
€ 188,272
ПУСТЬ ОН РИСУЕТ БОЛЬШУЮ, ЧТОБЫ МЕЧТАТЬ. Предприниматели, инвесторы внимание! В округе Пешт…

Параметры недвижимости в Dabasi jaras, Венгрия

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