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Купить коммерческую недвижимость в Csornai jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческаяв Markotaboedoege, Венгрия
Коммерческая
Markotaboedoege, Венгрия
250 м²
€ 225,324
Инвестиционнаяв Сань, Венгрия
Инвестиционная
Сань, Венгрия
899 м²
€ 190,597
Коммерческаяв Конь, Венгрия
Коммерческая
Конь, Венгрия
31 м²
€ 0

Параметры недвижимости в Csornai jaras, Венгрия

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