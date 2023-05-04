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Коммерческая недвижимость в Csengeri jaras, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Ченгершима, Венгрия
Коммерческая
Ченгершима, Венгрия
4 934 м²
€ 126,125
На пограничном переходе Ценгерсима продается комплекс из нескольких постоянно действующих пр…
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