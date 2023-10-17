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Венгрия
Центрально-Задунайский край
Офисы
Продажа офисных помещений в Центрально-Задунайский край, Венгрия
Будапешт
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Офис
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43 объекта найдено
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Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
147 м²
Новое ЛИЦО ОФИСА (147 нм, конструктор) ПРОДАЕТСЯ в популярной части XIII округа!Здание обесп…
€272,149
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
82 м²
13. район Ньюлипот офис идеально подходит для Ясайской площади Мари, 82 кв.м., 2+1 комнатная…
€129,814
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
77 м²
В городском парке, в символическом доме, продается 3-комнатная квартира, подходящая для офис…
€115,880
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
117 м²
1
Предлагаю на продажу в Ньюлипот, 117 кв.м, 3 + 1 полкомнатные, 1. наверху, недвижимость под …
€231,064
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Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
210 м²
НОВАЯ ПРОДАЖА ОФИСА СТРОИТЕЛЬСТВА, район VIII, часть Офицерского участка!ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ…
€366,190
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
83 м²
Рядом с площадью Деак выставлен на продажу офис площадью 83 кв.м, с высокой конструкцией, дв…
€162,325
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Офис с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
341 м²
Мы предлагаем эксклюзивный офисный комплекс для покупки в небольшой подполье с близким досту…
€566,629
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Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
59 м²
На предложение покупки, Будапешт IV. его окружность, недалеко от Újpest Városközpont, с техн…
€88,802
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
80 м²
Продается недвижимость 80 м2 на первом этаже нового здания. Отличный вариант для тех, кто хо…
€96,683
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Комаром, Венгрия
404 м²
Прекрасная возможность для инвесторов, предпринимателей! 404 M2, продающих в центральной час…
€358,172
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
592 м²
ПАНОРАМНЫЕ ОФИСЫ БУДЫ На первом этаже можно найти 4 офиса, 1 большой (96 М2), один с видо…
€1,58 млн
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
262 м²
ОФИСЫ БУДАНСКОЙ ПАНОРАМЫНа первом этаже находится офис 4, 1 большой (96 м2), вид на улицу, 3…
€706,794
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
216 м²
ОФИСЫ БАДЫНа первом этаже 4 офиса, 1 большой (96 м2 ) с видом на улицу, 3 дворовых офиса (34…
€518,156
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
83 м²
Отличное расположение, оживленная дорога, недвижимость с видом на улицу, отличный вариант дл…
€143,030
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
114 м²
Будапешт II. В районе Dunaparton Premium офис продается на уровне 4 здания, оборудованном ко…
€351,009
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
129 м²
XIII. В Ньюлипоте, на пересечении улицы Вишеград, улицы Бальзак, продается крупная гражданск…
€215,312
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
99 м²
В сердце роющегося центра города, на Петёфи и Párizsi utca полюс, в круговой галерее, заказа…
€250,721
Рекомендовать
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
108 м²
Бп. 3. в районе площади Колосы продается двухэтажная внутренняя, но телесно-раздельная иорда…
€262,423
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
269 м²
I. По окружности тихий, возобновленный, солнечный, уличный офис, в котором находится TÁGAS T…
€452,153
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
39 м²
Маргит körút почти, со стороны улицы, 39-нанометровый продавец магазинов
€107,416
Рекомендовать
Офис с парковкой, с transformable rooms, с Very good brightness
Дьюро, Венгрия
297 м²
Около 300 квадратных метров, мы рекомендуем 2 уровня, здания будут обновлены для продажи, на…
€155,502
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
118 м²
Рядом с Lehel tér со специальным формирующим nappali + 2 комната, 118 нм-ов, квартира, глядя…
€236,842
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
181 м²
Lehel возле космоса подземный внутренний двухэтажный со специальной формовкой, 181 нм офисны…
€344,497
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
83 м²
Подвал для офиса в Липотваросе ищет своего клиента вместе с арендатором! Арендатор владее…
€143,301
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
157 м²
ОФИС БУДЕТ ПРОДАН ДЛЯ ПРОДАЖИ RÓZSA HILL В ВИЛОЧНОМ ПАРКЕ!
€227,273
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kajaszo, Венгрия
320 м²
Investors attention!! 3232 nm of industrial area, 320nm show together with a hall salesman, …
€177,033
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
80 м²
Downtown office you are suitable for a gallery with two entrances providing 80m2 -es with im…
€191,387
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Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
69 м²
На Старой Буде в Föld utcában недалеко от Бекси-утоз, продавец он 69 M2, 2 номера, в настоящ…
€123,206
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
81 м²
Через 5. Район Vitkovics utcában это издательство строилось в 2012 году в мраморном корпусе …
€181,794
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
186 м²
Хороший трафик, многофункциональный эксплуатируемый, бизнес и офисный продавец X по окружности
€167,464
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