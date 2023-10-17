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Инвестиционная недвижимость в Центрально-Задунайский край, Венгрия

коммерческая недвижимость
360
офисы
43
Инвестиционная В архив
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7 объектов найдено
Инвестиционная в Папа, Венгрия
Инвестиционная
Папа, Венгрия
Площадь 550 м²
€141,389
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 800 м²
€385,606
Инвестиционная в Тихань, Венгрия
Инвестиционная
Тихань, Венгрия
Площадь 136 м²
€346,788
Инвестиционная в Эрчи, Венгрия
Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
Площадь 2 100 м²
€768,641
Инвестиционная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
-
€17,995
Инвестиционная в Tatabanyai jaras, Венгрия
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 450 м²
€115,425
Инвестиционная в Шюмег, Венгрия
Инвестиционная
Шюмег, Венгрия
Площадь 80 м²
€246,531
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