Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Центральная Венгрия
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Центральная Венгрия, Венгрия

коммерческая недвижимость
215
офисы
12
инвестиционная недвижимость
13
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Nyircsaszari, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Nyircsaszari, Венгрия
Площадь 10 000 м²
На продажу выставлены на продажу участки на окраине Нырского муниципалитета, объявленные про…
€287,532
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 73 м²
Будапешт, IX. Подвал, продающийся на популярной части окружности, в магазине Knézich utcában…
€105,229
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 111 м²
In an old street (close to Hajós utcához) a selling basement shop. With a minimal investmen…
€94,885
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 215 м²
€39,140
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Хевиз, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Хевиз, Венгрия
Площадь 370 м²
Внимание предпринимателей! Крупнейший торфяной цех превратился в продающийся на термальной в…
€476,823
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
Площадь 69 м²
На Старой Буде в Föld utcában недалеко от Бекси-утоз, продавец он 69 M2, 2 номера, в настоящ…
€123,399
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 500 м²
€270,893
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будакеси, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будакеси, Венгрия
Площадь 190 м²
В одном из самых популярных районов Жамфеша продается отдельно стоящий дом, состоящий из 2 т…
€104,949
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 750 м²
€2,25 млн
Коммерческая в Альшожольца, Венгрия
Коммерческая
Альшожольца, Венгрия
Площадь 2 000 м²
В промышленной части Felsőzsolca мы предлагаем завод по переработке мяса для Sajó-Hús KFT, к…
€1,30 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 042 м²
€991,547
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 53 м²
€58,188
Realting.com
Перейти