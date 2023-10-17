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12 объектов найдено
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
135 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ! В ANDRÉSY Road, KODLUL CURE продается на 135 м2, ОБНОВЛЕННЫЙ, УТКАЙ вход, СРО…
€81,047
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
197 м²
Будапешт XXI. В районе РЕНДКИ ПРОДАЕТСЯ ИЗБРАННЫХ ТОВАРОВ!!!Полностью отремонтированные новы…
€109,840
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
67 м²
У подножия замка 67 кв.м, отремонтированный, в хорошем состоянии, ЦЕНТРАЛЬНОЕ место, продает…
€88,110
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
80 м²
III. Район, на вершине дороги Прекрасной долины, в пещере Пол-Вэлли, стал выставлен на прода…
€178,847
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Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
415 м²
Офис I. расположился в элегантной центральной части Буды в сердце окружности, под замком в Г…
€1,08 млн
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Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Vacduka, Венгрия
438 м²
В округе Пешт, на Vácduka продавец он строил в 2006 году, здание столяр и 438 нм фирмы и скл…
€263,158
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
600 м²
Csepel Mű/at Csepel Ipartelep главный входной продавец это 600m2-es обслуживание, обеспечива…
€425,837
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
64 м²
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ОФИС 2 ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЕВРО-ЦЕНТРЕНедалеко от Евроцентра, в кондоминиуме с к…
€133,732
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
1 025 м²
Его фирма расширится, вы новый его центр, его склад переедет на место? Решение найдено! 1025…
€155,502
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
190 м²
УЛИЧНЫЙ ПОРТАЛ В ЦЕНТРЕ ОФИСА! МОЖЕТ ПОДОЙТИ ДЛЯ АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЫ, ШОУ ДЛЯ ЗАЛА, ЙОГА …
€236,842
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
355 м²
ANDRÁSSY РЯДОМ С ДОРОГОЙ, ВЫДАЮЩИЕСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, SUPERB ÁRON! На покупку …
€234,450
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Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Veroce, Венгрия
124 м²
На поселении, поселяющемся в живописной среде, на берегу Дуная, Верёче, часто продавали его …
€101,675
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