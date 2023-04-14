Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Cegledi jaras
  6. Цеглед

Купить коммерческую недвижимость в Цеглед, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческаяв Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
230 м²
€ 212,348
Коммерческаяв Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
65 м²
€ 57,510
Коммерческаяв Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
380 м²
€ 829,215
Коммерческаяв Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
482 м²
€ 342,051
ДЛЯ ПРОДАЖИ Я предлагаю полностью отремонтированный, модернизированный пансион 3 звезд в Сег…
Realting.com
Перейти