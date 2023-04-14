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Купить коммерческую недвижимость в Будаэрш, Венгрия

10 объектов найдено
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
45 м²
€ 66,442
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
821 м²
€ 2,672,212
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
940 м²
€ 1,952,668
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
432 м²
€ 588,475
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
190 м²
€ 561,726
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
659 м²
€ 1,750,000
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
996 м²
€ 2,200,000
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
447 м²
€ 443,545
Продается магазин на улице в центре Будаёрса. Всего земельных участков 447 кв.м. из которых …
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
645 м²
€ 388,393
Отличившиеся инвестиции - современные на продажу, от главной дороги cca. 300 m-re, в 100 пло…
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
126 м²
€ 88,709
В современном, благоустроенном доме парковая обстановка с 2006 года продавец здания 101,5 нм…
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