Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Budakeszi jaras
  6. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость в Budakeszi jaras, Венгрия

Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционнаяв Toek, Венгрия
Инвестиционная
Toek, Венгрия
506 м²
€ 801,257

Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти