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Купить коммерческую недвижимость в Budakeszi jaras, Венгрия

Будаэрш
10
Биаторбадь
2
Будакеси
2
Жамбек
1
16 объектов найдено
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
45 м²
€ 66,771
Коммерческаяв Будакеси, Венгрия
Коммерческая
Будакеси, Венгрия
149 м²
€ 560,880
Коммерческая 1 ваннаяв Биаторбадь, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Биаторбадь, Венгрия
1 ванных комнат 7 250 м²
€ 6,900,000
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
821 м²
€ 2,668,184
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
940 м²
€ 1,949,724
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
432 м²
€ 587,588
Коммерческаяв Биаторбадь, Венгрия
Коммерческая
Биаторбадь, Венгрия
480 м²
€ 251,060
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
190 м²
€ 560,880
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
659 м²
€ 1,750,000
Инвестиционнаяв Toek, Венгрия
Инвестиционная
Toek, Венгрия
506 м²
€ 801,257
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
996 м²
€ 2,200,000
Коммерческаяв Жамбек, Венгрия
Коммерческая
Жамбек, Венгрия
633 м²
€ 153,782
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
447 м²
€ 445,745
Продается магазин на улице в центре Будаёрса. Всего земельных участков 447 кв.м. из которых …
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
645 м²
€ 390,319
Отличившиеся инвестиции - современные на продажу, от главной дороги cca. 300 m-re, в 100 пло…
Коммерческаяв Будакеси, Венгрия
Коммерческая
Будакеси, Венгрия
190 м²
€ 100,565
В одном из самых популярных районов Жамфеша продается отдельно стоящий дом, состоящий из 2 т…
Коммерческаяв Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
126 м²
€ 89,149
В современном, благоустроенном доме парковая обстановка с 2006 года продавец здания 101,5 нм…

Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия

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