Купить коммерческую недвижимость в Budakeszi jaras, Венгрия

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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Budakeszi jaras
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16 объектов найдено
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Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
45 м²
€ 66,771
Коммерческая
Будакеси, Венгрия
149 м²
€ 560,880
Коммерческая 1 ванная
Биаторбадь, Венгрия
1 ванных комнат
7 250 м²
€ 6,900,000
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
821 м²
€ 2,668,184
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
940 м²
€ 1,949,724
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
432 м²
€ 587,588
Коммерческая
Биаторбадь, Венгрия
480 м²
€ 251,060
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
190 м²
€ 560,880
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
659 м²
€ 1,750,000
Инвестиционная
Toek, Венгрия
506 м²
€ 801,257
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
996 м²
€ 2,200,000
Коммерческая
Жамбек, Венгрия
633 м²
€ 153,782
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
447 м²
€ 445,745
Продается магазин на улице в центре Будаёрса. Всего земельных участков 447 кв.м. из которых …
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
645 м²
€ 390,319
Отличившиеся инвестиции - современные на продажу, от главной дороги cca. 300 m-re, в 100 пло…
Коммерческая
Будакеси, Венгрия
190 м²
€ 100,565
В одном из самых популярных районов Жамфеша продается отдельно стоящий дом, состоящий из 2 т…
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
126 м²
€ 89,149
В современном, благоустроенном доме парковая обстановка с 2006 года продавец здания 101,5 нм…
Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия
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