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Купить коммерческую недвижимость в Будакеси, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Будакеси, Венгрия
Коммерческая
Будакеси, Венгрия
149 м²
€ 556,624
Коммерческаяв Будакеси, Венгрия
Коммерческая
Будакеси, Венгрия
190 м²
€ 99,604
В одном из самых популярных районов Жамфеша продается отдельно стоящий дом, состоящий из 2 т…
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