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  6. Будакалас

Купить коммерческую недвижимость в Будакалас, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческаяв Будакалас, Венгрия
Коммерческая
Будакалас, Венгрия
139 м²
€ 174,155
На Budakalász, от центра города на расстоянии, к которому можно подойти хорошо, красивая зел…
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