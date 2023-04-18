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Купить коммерческую недвижимость в Борщоднадашд, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческаяв Борщоднадашд, Венгрия
Коммерческая
Борщоднадашд, Венгрия
571 м²
€ 32,312
Расположение: Бизнес-отель расположен на окраине Боршоднадасда, в 5 минутах езды от централ…
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