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Купить инвестиционная недвижимость в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

Szerencsi jaras
1
Tiszaujvarosi jaras
1
Тисауйварош
1
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Тисауйварош, Венгрия
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
422 м²
€ 199,325
Инвестиционнаяв Тактахаркань, Венгрия
Инвестиционная
Тактахаркань, Венгрия
16 049 м²
€ 797,302

Параметры недвижимости в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

недорогая
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