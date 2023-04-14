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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Боршод-Абауй-Земплен
Купить коммерческую недвижимость в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия
Ozdi jaras
8
Mezokoevesdi jaras
6
Miskolci jaras
6
Озд
5
Szerencsi jaras
3
Tokaji jaras
3
Мишкольц
3
Токай
3
Kazincbarcikai jaras
2
Tiszaujvarosi jaras
2
Казинцбарцика
2
Мезёкёвешд
2
Тисауйварош
2
Cigandi jaras
1
Edelenyi jaras
1
Putnoki jaras
1
Альшожольца
1
Борщоднадашд
1
Эделень
1
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33 объекта найдено
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Коммерческая
Лацачеке, Венгрия
165 м²
€ 44,915
Коммерческая
Бюксенткерест, Венгрия
450 м²
€ 403,966
Коммерческая
Тисауйварош, Венгрия
1 500 м²
€ 3,162,631
Коммерческая
Альшожольца, Венгрия
2 000 м²
€ 1,337,444
В промышленной части Felsőzsolca мы предлагаем завод по переработке мяса для Sajó-Hús KFT, к…
Отель
Miskolci jaras, Венгрия
860 м²
€ 1,100,000
На продажу выст…
Коммерческая
Токай, Венгрия
407 м²
€ 407,653
Коммерческая
Бюкжерц, Венгрия
825 м²
€ 345,497
An iconic hotel inn in the mountains is for sale in Bükkzsérc, at the southern foot of the B…
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
300 м²
€ 411,939
In the north-western part of Mezőkövesd, next to the main road 3, a 17,686 m² Gip 1.2 indust…
Коммерческая
Богач, Венгрия
900 м²
€ 438,516
For sale in Bogács, a pension built in 2005, which has been continuously developed and expan…
Коммерческая
Мад, Венгрия
180 м²
€ 347,735
Коммерческая
Монок, Венгрия
200 м²
€ 292,344
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
422 м²
€ 199,325
Коммерческая
Токай, Венгрия
467 м²
€ 475,595
Коммерческая
Казинцбарцика, Венгрия
72 м²
€ 66,442
Коммерческая
Озд, Венгрия
168 м²
€ 19,500
Паб 'Ria Sport' продается в Озде, Чепани. Расположенный рядом с футбольным полем ресторан, р…
Коммерческая
Озд, Венгрия
20 м²
€ 5,885
Коммерческая
Озд, Венгрия
30 м²
€ 18,577
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
24 177 м²
€ 664,418
Коммерческая
Эделень, Венгрия
1 771 м²
€ 263,110
Коммерческая
Борщоднадашд, Венгрия
571 м²
€ 31,892
Расположение: Бизнес-отель расположен на окраине Боршоднадасда, в 5 минутах езды от централ…
Коммерческая
Богач, Венгрия
800 м²
€ 358,786
Коммерческая
Токай, Венгрия
300 м²
€ 714,914
Tokaj is a world-famous wine region with a speciality called Tokaji Aszú. When Louis XIV. o…
Коммерческая
Buekkabrany, Венгрия
1 000 м²
€ 940,816
Коммерческая
Uppony, Венгрия
240 м²
€ 52,888
Инвестиционная
Тактахаркань, Венгрия
16 049 м²
€ 797,302
Коммерческая 1 ванная
Het, Венгрия
1 ванных комнат
60 м²
€ 30,563
Коммерческая
Озд, Венгрия
200 м²
€ 122,253
Коммерческая
Kisgyor, Венгрия
85 м²
€ 61,126
Коммерческая
Csernely, Венгрия
95 м²
€ 33,221
Коммерческая
Озд, Венгрия
360 м²
€ 132,618
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Параметры недвижимости в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия
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