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Коммерческая недвижимость в Bonyhadi jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Боньхад, Венгрия
Коммерческая
Боньхад, Венгрия
1 188 м²
€ 320,047
Коммерческая в Боньхад, Венгрия
Коммерческая
Боньхад, Венгрия
3 000 м²
€ 1,200,000
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