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Купить коммерческую недвижимость в Бихаркерестеш, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческаяв Бихаркерестеш, Венгрия
Коммерческая
Бихаркерестеш, Венгрия
162 м²
€ 73,240
Коммерческаяв Бихаркерестеш, Венгрия
Коммерческая
Бихаркерестеш, Венгрия
300 м²
€ 204,160
Коммерческаяв Бихаркерестеш, Венгрия
Коммерческая
Бихаркерестеш, Венгрия
108 м²
€ 32,213
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